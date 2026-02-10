Trendyol Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Alanyaspor–Konyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Taraftar için satışlar başladı.

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Alanya’da oynanacak. Corendon Alanyaspor – Tümosan Konyaspor maçı biletleri bugün itibarıyla satışa açıldı. Karşılaşma cumartesi günü saat 17.00’de Oba Stadı’nda oynanacak.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor için bu maç ayrı bir önem taşıyor. Tribün desteği burada belirleyici oluyor çoğu zaman. Takım içeride oynadığı maçlarda ritim bulduğunda oyun da değişiyor, bunu sezon içinde birkaç kez gördük.

BİLET FİYATLARI TRİBÜNLERE GÖRE BELİRLENDİ

Kulüp yönetiminin duyurusuna göre Alanyaspor Konyaspor maç bileti fiyatları tribün kategorilerine göre şöyle:

Maraton Tribünü: 550 TL

550 TL Kale Arkası Tribünü: 300 TL

300 TL Misafir Tribünü: 390 TL

Biletlerin hem online satış kanalları hem de yetkili platformlar üzerinden alınabildiği bildirildi. Maç günü gişelerde yoğunluk oluşmaması için taraftara erken alım öneriliyor.

ALANYA’DA HAFTA SONU FUTBOL HAREKETLİLİĞİ

Hafta sonu Oba çevresinde trafik ve otopark yoğunluğu da oluşabiliyor. Özellikle son saatlere kalındığında girişlerde yığılma yaşanıyor. Erken gelen rahat giriyor, geç kalan koşuyor — genelde tablo böyle.