Kaya, hükümetin sunduğu artış oranlarını eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
‘MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR’
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, komisyondaki görüşmelerin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli vatandaşlarımızın yanındayız. Emeklimize reva görülen bin liralık sadakayı kabul etmiyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği ücreti alana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
