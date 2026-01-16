Kaya, hükümetin sunduğu artış oranlarını eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Partili Tavlı’dan Alanya'da hizmet trafiği
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, komisyondaki görüşmelerin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli vatandaşlarımızın yanındayız. Emeklimize reva görülen bin liralık sadakayı kabul etmiyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği ücreti alana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi