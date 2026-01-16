Kaya, hükümetin sunduğu artış oranlarını eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

​ ‘ MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR’

​ Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, komisyondaki görüşmelerin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ​ "Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli vatandaşlarımızın yanındayız. Emeklimize reva görülen bin liralık sadakayı kabul etmiyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği ücreti alana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."