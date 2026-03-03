ALANYA'DA bir dönem 4 aylık süreyle geçici belediye başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Bekar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Alanya protokolü ve siyaset camiası Bekar’ı yalnız bırakmadı.

Siyasi hayatına Anavatan Partisi çatısı altında başlayan Bekar, bir dönem Alanya Belediye Meclis Üyeliği yaptı. O yıllarda Alanya Belediye Başkanı olan Hasan Sipahioğlu’nun ikinci döneminde yeniden aday olması üzerine, belediye meclisi oy birliğiyle Mustafa Bekar’ı geçici olarak Alanya Belediye Başkanı seçti. Bekar, yaklaşık dört ay boyunca bu görevi yürüttü. Siyasi süreçte üçüncü dönemde Hasan Sipahioğlu yeniden Anavatan Partisi’nden seçilerek Alanya Belediye Başkanı olurken, ilerleyen seçimde Mustafa Bekar bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden Alanya Belediye Başkan adayı olarak kamuoyunun karşısına çıktı.

ALANYA AKIN ETTİ

Bekar’ın cenaze törenine Alanya protokolü, eski bürokratlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel çelenk göndererek taziyelerini sunarken, önceki dönem Alanya Belediye başkanlarından Cengiz Aydoğan ile Hasan Sipahioğlu da törende yer alarak başsağlığı mesajlarını ilettiler.

'AYNI SIRALARDA BÜYÜDÜK'

Hasan Sipahioğlu yaptığı açıklamada, “Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum. Bizim geçmişimiz sadece siyasi değildi. İlkokuldan beri aynı sıraları paylaştık. Liseyi ve ortaokulu beraber okuduk. Dostluğumuz hep devam etti. Siyasette de beraber yarıştık. Seçimlerden sonra da ilişkilerimiz devam etti. Allah geride kalanlara sabır versin” ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR YÖNETİCİYDİ'

Cengiz Aydoğan ise, “Çok değerli bir insandı, çok değerli bir yöneticiydi. Çok iyi işler yaptık. Onu vakitsiz kaybettik, çok üzgünüz. Bütün Alanya’ya, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Birlikte belediye meclis üyeliği yaptık. Mecliste başkan seçildi ve bir süre belediye başkanlığı yaptı. Onu her zaman çok iyi hatırlayacağız” dedi.

Yeni Alanya merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR