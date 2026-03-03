DÜNYA turizmine yön veren ve sektör profesyonellerini Berlin’de bir araya getiren ITB Berlin Turizm Fuarı dün başladı. 2026 turizm sezonunun yol haritasının çizildiği organizasyonda Alanya, geniş kapsamlı tanıtım atağı ve yeni stratejik iş birlikleri hedefiyle yerini aldı. Fuar alanında 70 metrekarelik özel tasarım bir stantla misafirlerini ağırlayan Alanya, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve kente özgü kültürel motiflerle donatılmış konseptiyle dikkat çekiyor. Modern mimari dokunuşlarla hazırlanan stantta Alanya’nın sadece “deniz-kum-güneş” destinasyonu olmadığı vurgulanıyor. Tanıtım çalışmalarında sürdürülebilir turizm projeleri, tarihi ve kültürel miras, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek altyapı gücü ile güvenli ve yüksek standartlı tatil deneyimi ön plana çıkarılıyor.

ALANYA’YA ÜST DÜZEY TEMSİL

Dünyanın en önemli turizm buluşmalarından biri olan fuarda Alanya, güçlü bir heyetle temsil ediliyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şevki Taç fuar boyunca temaslarını sürdürüyor.

‘ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dünyanın en önemli turizm buluşmalarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı’nda güzel Alanya’mızı en güçlü şekilde temsil ediyoruz. Turizm sektörünün paydaşlarıyla bir araya gelerek, kentimizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve dört mevsime yayılan turizm potansiyelini anlatıyoruz. Alanya’mızın sürdürülebilir, nitelikli ve katma değeri yüksek turizm vizyonunu uluslararası arenaya aktarıyoruz. Amacımız kentimizin marka değerini yükseltmek, turizm gelirini çeşitlendirmek ve dünya turizminin kalıcı destinasyonları arasına taşımaktır” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi