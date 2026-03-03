ALANYA Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Almanya’nın başkentinde gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda olmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Koçak, “Ramazan Ayı’nda Mahmutlar’da, Eşgilik’te ve Konaklı’da iftar sofraları kurduk. Burada yaklaşık 3 bin vatandaşımız sofralarımızdan faydalanıyor. Bunun dışında çok sayıda vatandaşımıza ve nöbette olan kamu personelimize bu sofradan iftarlık ulaştırılıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan kolisi dağıtma çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 4 bin civarında haneye yardım kolisi ulaştırıldı. Ramazan Akşamları etkinlikleri de geçmiş yıllarda olduğu gibi renkli bir şekilde sürüyor. Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğümüzün programı dâhilinde her akşam çocuklarımız için etkinlikler oluyor, yetişkinler için de konser programlarımız oluyor. Her kesime hitap edecek değerli sanatçılar ve yerel korolar Ramazan Akşamları’nda sahne alıyor.” dedi.

‘ATATÜRK CADDESİ’NİN KUZEY TARAFI TAMAMLANDI’

Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Vekili Koçak, “Yolun, Alaaddin Keykubat Anıtı’ndan Mola Kavşağı’na kadar olan kuzey tarafında bütün alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışma yürütülürken 4 ara sokağa ve ayrıca Galatasaray Caddesi’ne de girildi. Bütün buralarda abone çıkışları yapıldı. Dolayısıyla kuzey tarafı tamamlandı. Yolun güney tarafı 1028 metre daha kısa. Çünkü Alaaddin Keykubat Anıtı’ndan değil, Türkmenbaşı Sokak’tan başlıyor. Orada da elektrik şirketi kazılarına başladı, Üçgen Kavşak’tan Güzelyalı Caddesi’ne girdi. Güzelyalı Caddesi yoğun elektrik tüketimi olan bir oteller bölgesi. Bu bölge de yatırım olmazsa olmaz. Otogar’dan itibaren o bölgede 4 yeni trafo yeri belirlendi ve bunlar devreye girecek. Güzelyalı Caddesi de elektrik ve su altyapısına kavuşacak. Atatürk Caddesi’nde elektrik şirketi gibi ASAT da yatırımına başladı ve yakında doğal gaz şirketi de başlayacak. Mola Kavşağı’ndan doğuya doğru olan kısımda bir kazı çalışması oldu. Milli Egemenlik Stadı’na kadar olan kısımda kazı çalışması tamamlandı ve tamiratlar yapıldı. Şimdi oradan aydınlatmalar için dönüş olacak ama bu kazı o kadar uzun sürmeyecek.” diye konuştu.

‘KOORDİNASYONLA ÇALIŞIYORUZ’

Planlamada herhangi bir aksama olmadığının altını çizen Başkan Vekili Koçak, “Toplamda bizim asfalt dökme günümüz 10 gün sürdü. Burada asıl olan diğer yatırımcı şirketlerin yatırımlarını tamamlaması, kazıların kapatılması, kotlama, altyapı malzemelerinin çekilmesi, filler mekanik çekiminin yapılması gibi bir süreç. Bu sürecin sonunda asfalt yapılıyor. Trafiğe yol verebilmek için kavşak kavşak ilerledik. Asfalt dökmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Alanya Belediyesi’nin yatırımı sadece asfalt değil; yağmur suyu kanalları var, bordürler var, yolun çizilmesi var. Ayrıca koordinasyon var. Bütün şirketler aynı anda çalışamıyor. Belli bir alan gerekiyor ki bunun koordinasyonu da çok önemli. Atatürk Caddesi’nde bizim yaptığımız planlamada aksama yok diyebiliriz. 25 gün çalışamayacağımız kadar yağmur yağdı. Biz o açığı kapatmaya çalışıyoruz, çıkıp da ‘çok yağmur yağdı, bir açık oldu’ demiyoruz. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz ki ben personelimize bu fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu, Türkiye’de örneği olmayan, müteahhidi olmayan bir proje. 6 şirketi bir araya getirip iş yaptırmaya çalışıyoruz ki bunda da başarılı olduk gibi. Osman Tarık Özçelik Başkanımızın sık sık söylediği bir şey var: ‘Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz.’ Dikkat ederseniz 2025-2026 sezonu içerisinde Alanya’nın kalbi Atatürk Caddesi’ni, Güzelyalı Caddesi’ni, İskele bölgesini, Mahmutlar’ın kalbi Atatürk Caddesi’ni, Kestel’in kalbi İsa Küçülmez Caddesi’ni kazdırıyoruz. Tepki olacağını elbette biz de biliyoruz ama bir iş yapılacaksa bunun siyasi bedelini düşünmenin gereği yok.” dedi.



‘HUKUK NE DERSE O OLACAK’

Atatürk Caddesi başta olmak üzere yaya geçitlerinde yapılan değişikliklerle ilgili konuya da açıklık getiren Başkan Vekili Koçak, “Yaya geçitleri ve bazı kavşakların kapatılması ile ilgili soru alıyoruz. Bu konuyla ilgili Alanya Belediyesi’nin bir tasarrufu yok. Yaya geçitleri UKOME kararlarının uygulanması ile ilgili bizim özel bir tasarrufumuz olmadı. Kale Market önünde kavşak kapatılması ile ilgili şikâyetler aldık. Bu konuyla ilgili bizim bir müracaatımız yok. Emniyet Müdürlüğümüzün müracaatı üzerine alınmış bir karar. Bölgedeki bazı esnafların yürütmeyi durdurma ile ilgili karar aldığı bilgisi geldi. Hukuk ne derse o uygulanacak.” dedi.

‘GÜNBEGÜN, ANBEAN SAHADAYDIK’

Şubat ayı içerisinde yaşanan sel felaketi ile ilgili konuşan Başkan Vekili Koçak, “Sadece Alanya’mız değil, Türkiye’nin birçok yeri çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı. Dim Barajı kurulduğundan beri ilk defa dolu savaktan su tahliye etti. Bizim için bu da korkulu anların yaşandığı bir dönemdi. Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu, Kaymakamlık bünyesinde biz de oradaydık tabii ki. Dolu savaktan su tahliyesi demek Kestel ve Tosmur mahalleleri için çok büyük bir risk demek. Bu riski önceden gördüğümüz için gerekli tedbirleri aldık. Dim Çayı’ndaki olayın bazı detayları var ama Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı afet sırasında bizlerle beraberdi. Buraya geldikleri zaman Q50-Q100 ve Q500 diye 3 ayrı senaryo çalışarak geldiler. Q500 senaryosunda Alantur Köprüsü tamamen trafiğe kapatılıyor. Tosmur girişine kadar ve Kestel Mahallesi’nin üçte biri sular altında. Böyle bir senaryo vardı. Gece üç buçuk civarlarında Kaymakamlık’tan bir telefon geldi ve DSİ senaryolarında revize yapıldı. En kötü senaryodan daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya olduklarını söylediler. Biz de 24 saat esasına göre çalıştık ve sahada en kalabalık ekip bizdik. Bu durum bize söylendikten sonra Tosmur ve Kestel’in yüksek rakımlı yerlerine iş makinelerimizi yerleştirdik. Dim Barajı’nda afet öncesi bırakılan su 25 metreküptü, 40 metreküpe çıkarıldığı andan itibaren oradaki tesislerin büyük bölümü de yok oldu. Piknik yerlerinden kopan parçalar daha alt bölümdeki köprüye takılı kaldı. Günbegün, anbean oradaydık.” şeklinde konuştu.

‘300 KAMYONDAN FAZLA MALZEME TAŞIDIK’

Alanya Belediyesi’nin dere temizlik ve ıslah çalışmaları yaptığı merkez çaylarda baskın olmadığını belirten Başkan Vekili Koçak, “Oba Çayı da mevcut yatağını yüzde 95 doldurdu ve taştı. Biz zaten 22 Kasım ve 8 Aralık tarihlerinde iki defa Oba Çayı ve Hacet Çayı’nda temizlikler yapmıştık. 2 defa yapmasaydık bu temizliği şehir merkezinde de bir sel olayından bahsedebilirdik. Dim Çayı’nda olduğu gibi diğer iş makinelerimizi de Hacet Deresi’ne yerleştirdik. Yaşanan heyelanlar sonrası milleme dediğimiz olay Hacet Deresi’nin kapalı kısmını tamamen doldurdu. Hemen küçük çaplı bentler yaptık. Trafik Eğitim Pisti’nin oraya, Atatürk Okulu’nun oraya ve çayın denize döküldüğü yere araçlarımızı konumlandırdık. 300 kamyondan fazla malzeme taşıdık. Bugün itibarıyla hâlâ orada çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

"BİRÇOK MAHALLEMİZ ETKİLENDİ"

Asmaca, Dimalacami, Gümüşkavak, Bucak, Uğurlu, Toslak, Bayır gibi birçok mahallenin felaketten etkilendiğini belirten Başkan Vekili Koçak, “Devlet Karayolları da etkilendi. Zannediyorum hâlâ Kuşyuvası dediğimiz yol kapalı. Mart ayında ağaç ilaçlamaya gitmeyi düşünen yaylacılarımız var. Yollar şu an kötü durumda, bunu da halkımıza söyleyelim. 2 ay gibi bir çalışma ile yolların düzeltilmesi planlanıyor. 2025 yılında yağan yağmurun tamamı 2026’nın ilk 40 gününde yağdı. Yukarılarda hâlâ her taşın altından su çıkıyor. Mahmutlar Mahallemizde Zekeriya Zencirli Sokak asfaltlanmasına başlıyoruz. Ondan sonra da Azura Park’ın olduğu bölge asfaltlanacak. Biz yeni çevre yolunun açılması ile birlikte 30 metrelik yolun önemli bir yük olacağını hesap etmiştik. 350 metre ASAT ve 150 metre elektrik şirketi kazıları gerekiyordu, orası tamamlandı ve o yolun asfaltı da tamamlanmış olacak.” dedi.

‘ALANYA BELEDİYESİ ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA HAZIR’

Başkan Vekili Koçak açıklamalarına, “Dim Çayı’ndaki tesislerle ilgili çok katı bir yasal düzenleme var. Kaymakamlıkta olan bir konu, görüşmelerimiz sürüyor. Tesislerin bir kısmı orman işgalcisi, bir kısmı hazine işgalcisi, bir kısmı ise özel mülkiyet. Toptan bir çözümleme yapmak doğru olmaz. Sayın Valimizin ‘Burada hiçbir şey istemiyorum, hepsi kaldırılsın’ talimatı oldu. Zaten çayın üstündeki yerler yıkıldı. Doğru karar vermek lazım. Alanya’yı ziyaret eden turistlerin de 2 veya 2 buçuk milyon kadarının burayı ziyaret ettiği verisi var. Büsbütün burayı öldürecek bir karar alınmaması gerektiğini de düşünüyorum ama yetki devlet kurumlarımızda. Kaymakam Bey’e Başkanımız da ifade etti ki biz, Alanya Belediyesi olarak bu işin çözüm ortağı olmaya hazırız.” diyerek devam etti.

8 MART KADINLAR GÜNÜ PROGRAMLARINA DAVET

Alanya Kent Konseyi’nden gelen öneriyle Belediye Meclisi’nin daha önceki oturumlarda almış olduğu Avrupa Yerel Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın imzalanması konusunda Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e bir yetki verildiğini hatırlatan Başkan Vekili Koçak, “8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili birçok programımız var. 6 Mart günü Avrupa Yerel Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili bir imza programlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü kadın personelimizin 7 Şubat’ta sosyal tesislerde programı olacak. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz önderliğinde Kültür Merkezi’nde 8 Mart Pazar günü bir program olacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz kurslarımızdaki kursiyerler ürünlerini sergileyecek. Bu etkinliğin en önemli paydaşlarından birisi Yeni Alanyalılar Platformu olacak. Onların da bir sergisi program kapsamında yer alacak. Kadın muhtarlarımızın ve devlet kurumlarının kadınlarla ilgili stantları olacak. Saat 14.00’te açılış yapılacak ve saat 14.30’da Aslı Şafak hanımın söyleşisi gerçekleştirilecek. Kültür Merkezi önünde ‘Belediye’nin Kadın Yüzü Görünmeyen Kahramanlar Sergisi’ olacak. Tüm vatandaşlarımızı programlara davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN MAAŞLARINA 14 AYDA YÜZDE 81 ARTIŞ YAPILDI

Personel maaşları ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Başkan Vekili Koçak, “Personel Limited Şirketimiz var. Burada maaş düzeni işçilerin vasıflarına göre değerlendiriliyor. Burada işçi, erbap işçi, 4 yıllık üniversite mezunu, 2 yıllık üniversite mezunu, tekniker, usta, kalfa, formen gibi rütbeler var. Formen, ustalıkta çok ileriye gitmiş, yeri zor doldurulacak personel için kullanılıyor. 2024 Aralık ayı ile 2026 Mart ayı arasında 14 ayda işçi arkadaşlarımızın aldıkları maaşlarda yüzde 81 artış gerçekleştirildi. Enflasyonun neredeyse iki katı. İşçi arkadaşlarımızın aldığı maaşla ilgili bir problem yok ama fazla para vermemizle ilgili bir sorun var anladığım kadarıyla. ‘Ben aynı işi yapıyorum ama falanca kişi daha yüksek alıyor’ diyorlarsa, bu doğru değil: Ben kaynakçıyım, o da kaynakçı. Ama balkon demiri kaynatan arkadaşımızla araç şasesi kaynatan arkadaşımız aynı olamaz. Bunun mesai şartları da farklı. Size gelip bu bilgiyi veren arkadaşlar yeterince karıştırdılar şantiyeleri. O dışarıya yansıtan arkadaşlar kesinlikle aynı işi yapmıyorlar. Ancak yine de konuya bakalım, bir eksiğimiz varsa giderelim” dedi.

MAHMUTLAR’DAKİ ARAZİDE ÇÖP TESİSİ OLMAYACAK

Meclis Üyelerinin sorularını yanıtlayan Koçak, "Mahmutlar Mahallemizde Alanyaspor Tesisleri yapılması planlanan ancak yapılmayan bölgeye, çöp ayrıştırma ya da bertaraf tesisi yapılmayacak. Alanya Belediyesi’nin araçları çöpü topluyor, Türkler Mahallesi’ne gidip Büyükşehir Belediyesi tesislerine çöp döküyor. Bu da ciddi bir masraf ve belediyenin üzerine yük oluşturuyor. Bunu kolaylaştırma amaçlı, metalden çöp kamyonundan tırın içine çöpün aktarılacağı bir sistem yapılacak. Orada bir ayrıştırma ya da bertaraf gibi bir tesis kesinlikle olmayacak.” şeklinde konuştu. Başkan Vekili Koçak, konuşmasının ardından Belediye Meclisi’nin kadın üyelerine ve kadın müdürlere çiçek takdiminde bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ise Alanya Belediyesi Dokuma Atölyesi’nde dokunan ürünlerden oluşan hediyeyi takdim etti. Parti grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Bir sonraki Olağan Meclis Toplantısı’nın 7 Nisan Salı günü yapılmasına karar verildi.