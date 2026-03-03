Merkezde, ulaşımı kolay bir noktada bulunan oda binasının taşınmasının esnafı mağdur edeceğini öne süren Bacak, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Alanya dışındaki mahallelerden gelen esnafın Tepe Mahallesi’ne ulaşmakta zorluk yaşayacağını ifade eden Bacak, “Esnafın işini kolaylaştırmak yerine zorlaştıracak bir adım atılıyor” dedi.

'ŞAHSİ MENFAAT' İDDİASI

Açıklamasında taşınma kararının arkasında şahsi ticari çıkarlar olabileceğini iddia eden Bacak, Özkan’a çeşitli sorular yöneltti. Taşınılması planlanan binanın, Özkan’ın kiracısı olduğu ticari bir mülkle bağlantılı olduğunu öne süren Bacak, kira bedelinin oda bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

Bacak, yıllık 560 bin TL olduğu iddia edilen kira bedelinin ilerleyen yıllarda artabileceğine dikkat çekerek, bu yükün esnafa yansıyıp yansımayacağı konusunda şeffaflık çağrısı yaptı.

'ESNAFTAN ŞİKAYET ALIYORUZ'

Esnaftan yoğun şikâyet aldığını belirten Bacak, oda yönetimine açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemesi çağrısında bulundu. Taşınma kararının gerekçesinin kamuoyuna net biçimde açıklanmasını isteyen Bacak, sürecin esnafın görüşü alınarak yürütülmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Alanya ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın, Paşa Özkan ve oda yönetiminin eleştirilere nasıl yanıt vereceğini merakla beklediği ifade edildi. (Sudi ÇANDIR)

