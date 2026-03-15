İSTANBUL Magical Club’ta düzenlenen üç günlük büyük binicilik organizasyonuna Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcular katıldı. Yarışmalarda engel atlama, dresaj ve üç günlük yarışma branşlarında farklı yaş ve kategori gruplarında startlar alındı. Alanya ise Dynasty Binicilik Spor Kulübü’nün genç sporcularıyla temsil edildi. “Yeni Biniciler” kategorisinde yarışan Alanyalı ekip, ilk günün ardından kendi kategorilerinde tüm derece sıralamasını elde etti.



BİNİCİLİKTE ALANYA’NIN İLK NESLİ PİSTE ÇIKTI

Dynasty Binicilik yetkilileri, elde edilen başarının Alanya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kulüp, şehirde binicilik sporunun yeni geliştiğine dikkat çekerek, bu genç sporcuların Alanya’nın binicilikteki ilk neslini oluşturduğunu vurguladı. Dynasty Binicilik Spor Kulübü yetkilileri, “Amacımız çocuklara ilk yarış deneyimini kazandırmak, motivasyonlarını artırmak ve ilerleyen yıllarda daha üst seviyelere hazırlamak. Alanya adının Türkiye binicilik haritasında daha sık duyulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



YARIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK

İstanbul’daki organizasyon yarın da sürecek. Alanya’nın genç binicileri, tekrar piste çıkarak mücadelelerini sürdürecek.