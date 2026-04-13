ALANYA’DA uzun süredir atıl durumda bulunan eski Devlet Hastanesi binası için beklenen süreç resmen başladı. Yıllardır hem görüntü kirliliği hem de güvenlik riski oluşturduğu yönünde eleştirilen bina için yıkım çalışmalarına start verildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2017 yılında hizmete açılmasının ardından kullanım dışı kalan bina, zamanla madde bağımlıları ve hırsızların uğrak noktası haline gelmişti. Bölge halkının sık sık şikâyet ettiği yapı için başlatılan yıkım süreciyle birlikte önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün güncel yıkım bedelini belirlemesinin ardından, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulüyle süreç hızlandırıldı. Yaklaşık 10 gün önce ihalesi verilen binada bugün itibarıyla ilk çalışmalar başladı. Yüklenici firmanın Alanya Belediyesi ile gerekli yasal prosedürleri tamamlamasının ardından sahada güvenlik önlemleri alındı. İlk etapta bina içerisindeki kapı, pencere, plastik doğrama ve metal aksamların sökümüne başlanırken, bu işlemlerin ardından kepçelerle yıkım aşamasına geçilecek. (Şerife ÇOBAN)

