Gülistan Doku dosyasında yürütülen operasyonlar sonrası Alanya ve Gazipaşa’daki yıllardır çözülemeyen kayıp vakaları yeniden inceleniyor

KAYIP DOSYALARI YENİDEN AÇILDI

Türkiye’de uzun süredir gündemden düşmeyen Gülistan Doku kayıp soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar, Alanya ve çevresindeki eski dosyaları da yeniden hareketlendirdi. Güvenlik birimleri, geçmişte sonuç alınamayan kayıp vakaları için yeni bir değerlendirme süreci başlattı.

Alanya kayıp vakaları yeniden araştırılıyor mu sorusu bölgede yeniden tartışılırken, özellikle yıllardır haber alınamayan dosyalar dikkat çekiyor.

ÜÇ KRİTİK DOSYA YILLARDIR BEKLEMEDE

Nisan 2026 itibarıyla bölgede akıbeti netleşmeyen üç ayrı dosya öne çıkıyor:

• Dilek Başbağ: Zihinsel engelli genç kadından 5 bin 813 gündür haber yok.

• Sedanur Uludağ: Gazipaşa’da kayboldu, 1.245 gündür izine rastlanmadı.

• Annegret Kandzorra: Alman turist, 978 gündür kayıp.

Bu üç dosya, Alanya ve Gazipaşa’da yıllardır çözülemeyen kayıp olaylar arasında yer alıyor ve ailelerin bekleyişi sürüyor.

OPERASYONLAR ANTALYA’YA UZANDI

Tunceli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların Antalya hattına kadar genişletilmesi, bölgedeki dosyaların yeniden ele alınmasına neden oldu. tersbakis.com internet sitesinin haberine göre, Güvenlik kaynakları, eski delillerin ve teknik verilerin güncel yöntemlerle yeniden incelendiğini belirtiyor.

Özellikle kayıp şahıs dosyalarında yeni teknolojik inceleme süreci başlatıldığı, geçmiş ihbarların da tekrar değerlendirildiği ifade ediliyor.

AİLELER YENİDEN UMUTLANDI

Yıllardır yakınlarından haber alamayan aileler, son gelişmelerle birlikte yeniden umutlandı. Dosyaların aktif şekilde ele alınması, özellikle uzun süredir bekleyen vakalarda yeni bir sürecin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da Alanya kayıp vakalarının çözülmesi için sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiriyor.