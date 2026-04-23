​Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir basın açıklaması yayımladı. Ülke gündemindeki olumsuzluklara değinen Sipahioğlu, bu toprakların umudunu yitirmeyenlerin vatanı olduğunu vurguladı.

​Sipahioğlu, açıklamasında 23 Nisan’ın sadece bir takvim günü olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

​"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin, umudun ve inancın en güçlü simgesidir."

​ÇOCUKLAR EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

​Çocukların Türkiye’nin teminatı olduğunu hatırlatan Başkan Sipahioğlu, bugünün yetişkinlerine düşen en büyük sorumluluğun; çocuklara daha huzurlu, güçlü ve adil bir ülke bırakmak olduğunu ifade etti. Milli mücadelenin ruhuna dikkat çeken Sipahioğlu, "Dün nasıl ki birlik ve kararlılıkla zorlukların üstesinden geldiysek, bugün de aynı inançla geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.

​Mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucu kadrolarını anan Sipahioğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor; çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

