Açıklanan son verilere göre, sosyal güvenlik kapsamında ihtiyaç sahiplerine sağlanan destek ödemeleri yüzde 13.52 oranında artırıldı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak güncellenen yeni zamlı ödemeler, ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

YAŞLILIK VE EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan yaşlılık aylığı, 2026 yılının ikinci yarısı için 7 bin 257 lira olarak belirlendi. Bu yardımdan faydalanabilmek için hanede kişi başına düşen gelirin 9 bin 358 liranın altında olması gerekiyor. Yılın ilk yarısında 6 bin 393 lira olan bu ödeme, temmuz-aralık döneminde yeni tutarıyla hesaplara geçecek. Öte yandan, en az yüzde 50 engelli raporu bulunan ve hane içi kişi başı geliri 18 bin 716 lirayı aşmayanlar için ödenen evde bakım maaşı ise 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya yükseltildi.

ENGELLİ VE HASTALIK DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM

Engelli vatandaşlara yönelik nakdi destekler de temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların 7 bin 655 lira olan aylığı 8 bin 689 liraya çıkarken, yüzde 40-69 arası engeli olanların ve 18 yaş altı engelli yakını bulunanların maaşı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya ulaştı. Tüberküloz ve SSPE hastalarına sağlanan hastalık yardımı tutarı ise 13 bin 878 liradan 15 bin 754 liraya çıkarıldı. Bu yardımlar için de hane içi gelir kriterinin 9 bin 358 liranın altında olması şartı aranıyor.

SED ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Maddi zorluk çeken ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) tutarı yılın ilk yarısındaki 9 bin 723 lira seviyesinden 11 bin 38 liraya yükseltildi. Hak sahipleri, güncellenen sosyal yardım ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' ekranını kullanarak kolayca takip edebiliyor.