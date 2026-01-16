Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Kadın Kolları’nda önemli bir gelişme yaşandı. CHP Antalya Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak, İl Başkan Yardımcısı Atiye Yıldız ve yönetim kurulu, MYK kararıyla görevden alındı. Görevden almaya ilişkin herhangi bir gerekçe ya da somut nedenin kendilerine iletilmediğini belirten İl Başkan Yardımcısı Atiye Yıldız, alınan karara tepki göstererek “Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak ve yönetim olarak görevden alındık. Neden ve niçin görevden alındığımızı bilmiyoruz. Önü açık olan 23’üncü maddeye atıf yapıldığı söyleniyor ancak bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Genel merkezden resmi bir bilgilendirme de gelmedi. Yönetimimizde asil ve yedek üyelerle birlikte toplam 32 kişi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bayrak şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi yaşamım, Fener Mahalle Temsilciliği ile başlamış; iki dönem Muratpaşa İlçe Yöneticiliği ve ardından Antalya İl Yöneticiliği görevleriyle devam etmiştir. Yaklaşık 10 yıldır partimiz bünyesinde aktif olarak görev almaktayım. İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığına aday oldum. İki adaylı seçim sonucunda, yol arkadaşlarımla birlikte bu göreve seçildik. 30 Haziran 2024 tarihinden bu yana; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya’nın önderliğinde, örgütümüzün başarısı ve iktidar hedefi doğrultusunda Kadın Örgütümüzle büyük bir onur ve sorumlulukla çalışmaktayım. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte Antalya’mızın her karış toprağında ayak izimiz, her hanesinde sesimiz olsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. "Kadın varsa umut var" diyerek çıktığımız bu yolda, parti bayrağımızı en yükseğe taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Büyük bir onurla yürüttüğüm, emeğimizi ve mücadelemizi her geçen gün büyüttüğümüz CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla; yönetimimle birlikte alındığımı öğrenmiş bulunmaktayım. Ancak ne yazık ki; bu karar tarafıma hiçbir gerekçe gösterilmeden, herhangi bir somut sebep sunulmadan ve en temel hak olan savunma hakkım hiçe sayılarak tebliğ edilmiştir. Bizler; Türkiye’ye demokrasiyi getiren, tüzüğünde ve programında "hak, hukuk, adalet" kavramlarını en başa yazan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin neferleriyiz. Partimizin ve demokrasinin en temel evrensel ilkesi şudur: Seçimle gelen, seçimle gitmelidir. Bizler makamların geçici, davanın ise kalıcı olduğuna inanan neferleriz. Ancak, emeğin ve liyakatin en yüce değer olması gereken partimizde, alınan bu kararın yöntemini ve zamanlamasını ise takdirlerinize bırakıyorum. Bu süreçte omuz omuza yürüdüğüm, yağmur çamur demeden sokaklarda çalışan fedakâr kadın kolları üyelerimize ve bizden desteğini esirgemeyen tüm Antalyalı kadınlara ve yoldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim için sadece bir siyasi kurum değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, baba ocağımızdır. Şunu herkes bilmelidir ki; benim ve arkadaşlarımın partimize olan bağlılığı bir unvana veya koltuğa bağlı değildir. Ben Necla İnci Bayrak olarak, Cumhuriyet’in ve partimin değerlerini savunmaya, kadın hakları için mücadele etmeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceğim.”

