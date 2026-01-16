Gazipaşa’da park halindeki bir araçta çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, ilçede halcilik yapan Hacı Ali Tuncer olduğu tespit edildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

GAZİPAŞA’DA ŞÜPHELİ OLAY

Gazipaşa’da park halinde bulunan bir araçta çıkan yangın, ilçede tedirginliğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araç içerisinde yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespit çalışmaları başlatıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin Gazipaşa’da halcilik yaptığı öğrenilen Hacı Ali Tuncer olduğu kesinleşti. Kimlik tespitinin ardından olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Araçta yangının çıkış nedeni ve Tuncer’in ölüm şekli, soruşturmanın ana başlıkları arasında yer alıyor. Olay yeri inceleme ekipleri, araç ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, otopsi raporu ve teknik incelemelerin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor. Yetkililer, soruşturma tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Bir süre sessizlik oldu orada. Merak edenler, uzaktan bakıp konuşmadan dağıldı.