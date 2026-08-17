ANTALYA Toptancı Hali'nde ihracatçı ve komisyoncu olarak faaliyet gösteren ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, son zamanlarda halde konkordato ilan edilmesi ve yazılan çeklerle ilgili açıklamada bulundu.

FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU

Antalya Toptancı Hali'nin, Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve ticaret merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Ekinci, “Son dönemde bazı firmalarımızın konkordato sürecine girdiğini görüyoruz. Bunun temelinde yüksek kredi kullanımı, son 2-3 yıldaki yüksek faiz ve finansman maliyetleri kadar, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle altını çizmek isterim, birkaç firmanın konkordato sürecine girmesi, Antalya Hali'nin veya sektörümüzün tamamının sıkıntıda olduğu anlamına gelmez. Antalya Hali'nde güçlü, köklü ve ticaretine devam eden çok sayıda firmamız var. Geçmişte de benzer dönemler yaşandı ve sektörümüz her defasında toparlanmayı başardı" dedi.

BANKALAR KREDİYİ DARALTTI

Bugün önemli sorunlardan birinin de bankaların kredi imkanlarını daraltması olduğunu kaydeden Ekinci, “Ticaretini sürdürebilecek durumda olan işletmeler dahi ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine ulaşmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle finansmana erişimin yeniden kolaylaştırılması gerekiyor. Konkordato süreçlerinde ise özellikle üreticimizin ve küçük esnafımızın korunması büyük önem taşıyor. Büyük bir firmanın finansal sıkıntısı, onunla ticaret yapan küçük işletmelere de doğrudan yansıyor. Bu nedenle piyasaya olan, özellikle üretici ve esnaf alacaklarının mümkün olduğunca korunması; banka ve kamu borçlarının ise daha uzun vadeye yayılarak yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Amaç, işletmeyi yeniden ayağa kaldırırken ticaret zincirinin de bozulmasını önlemek olmalı" diye konuştu.

'ANTALYA HALİ BİTİYOR YORUMU DOĞRU DEĞİL'

Bu gelişmeler üzerinden 'Antalya Hali bitiyor' veya 'sektör çöktü' şeklindeki değerlendirmeleri doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan Ekinci, “Elbette sorunlar var, ancak sektörümüzün güçlü bir altyapısı, deneyimli esnafı ve üreticisi var. Ticaret devam ediyor ve edecektir. Bu süreçten firmalarımızın da ders çıkarması gerekiyor. Borçlanmada daha temkinli olmak, finansman maliyetlerini dikkate almak ve öz sermayeyi güçlü tutmak önemli. Çünkü bugün görüyoruz ki varlık sahibi olmak kadar güçlü bir nakit akışına sahip olmak da işletmeler için hayati önemde. Bizim önceliğimiz sektörümüzün ayakta kalması, üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve Antalya tarımının güçlü bir şekilde yoluna devam etmesidir. Konkordato sürecindeki firmalarımızın da üreticimizi ve alacaklılarını mağdur etmeden en kısa sürede toparlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA