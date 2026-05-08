Türkiye genelinde piyasalar haftayı yükseliş trendiyle tamamladı. Açıklanan verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kazanırken, döviz ve altın kurlarında da yukarı yönlü hareketlilik yaşandı.

BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Endeks, hafta içinde en düşük 14.321,03 puanı, en yüksek ise 15.167,10 puanı test etti. Kapanış zili çaldığında ise önceki hafta kapanışının yüzde 4,29 üzerinde, 15.062,65 puandan haftayı noktaladı.

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Kapalıçarşı piyasasından aktarılan verilere göre, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19 artış göstererek 6 bin 918 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 11 bin 229 lira seviyesinden işlem gören çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,19 artarak 11 bin 588 liraya yükseldi. Aynı dönemde cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 oranında bir yükselişle 46 bin 601 liraya çıktı.

DÖVİZ VE YATIRIM FONLARI KAZANDIRDI

Döviz kurlarında da haftalık bazda artışlar kaydedildi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 artarak 45,3650 lira olurken, avro yüzde 1,15 yükselişle 53,4640 liraya çıktı. Fon piyasalarında ise yatırım fonları yüzde 2,27, emeklilik fonları yüzde 2,54 değer kazandı. Kategoriler özelinde incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup yüzde 4,65 getiri ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

ALANYA PİYASALARINA MUHTEMEL ETKİSİ

Döviz ve altın kurlarındaki bu değişimler, turizm ve gayrimenkul sektörünün yoğun olduğu Alanya'daki piyasa dinamikleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle avro ve dolar kurlarındaki yükselişin, bölgedeki yabancı turist harcamaları ile emlak fiyatlamalarına olası yansımaları yerel esnafın gündeminde yer alıyor. Geleneksel yatırım aracı olan altındaki değer kazancı ise birikimlerini bu yönde değerlendiren vatandaşlar için ekonomik bir güvence oluşturuyor.