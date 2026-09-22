Başkanımız Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerimiz tarafından ağırlanan heyet, Kent Konseyi yönetimine iyi dileklerini iletti. Alanya’nın gündemindeki meselelerin de konuşulduğu ziyarette, Kent Konseyi’nin çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Alanya’nın Sorunları Masaya Yatırıldı

Toplantıda Alanya’nın sorunları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kent Konseyi yönetimi, milletvekillerimiz ve Kaymakamımızın katılımıyla gerçekleşen görüşme, kente ilişkin meselelerin doğrudan paylaşılmasına ve farklı bakış açılarının aynı masada buluşmasına olanak sağladı.

Çavuşoğlu’ndan Kent Konseyi Çalışmalarına Vurgu

Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kent Konseyi’nin çalışmalarının kent için önemli olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu’nun bu değerlendirmesi, Alanya’nın sorunlarının ele alındığı toplantıda Kent Konseyi’nin üstlendiği sorumluluğa da dikkat çekti.

Başkan Özcan’dan Teşekkür Mesajı

Alanya Kent Konseyi Başkanımız Nurhan Özcan, ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti. “Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Milletvekilimiz Sayın Kemal Çelik’e, Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’e, Sayın Mustafa Toklu’ya ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatına nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederiz.

Alanya’mızın sorunlarını paylaşabildiğimiz bu buluşmayı kıymetli buluyoruz. Kent Konseyimizin çalışmalarına verilen önem, bizler için hem bir motivasyon hem de sorumluluktur. Farklı görüşleri dinleyen, ortak akla değer veren ve kentimizin ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışmayı önemsiyoruz. Yürütme Kurulumuzla birlikte Alanya’mıza katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”