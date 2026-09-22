Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 18 Ekim 2026 tarihinde yapılacak oda seçimleri öncesi mevcut yönetimin son meclis oturumu olduğu vurgulandı. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 70 bin üyeyi ilgilendiren seçmen listelerinin askıya çıkarılacağını duyurdu.

Hacısüleyman'ın aktardığına göre, seçim hazırlıkları kapsamında seçmen listeleri sabah saatlerinden itibaren erişime açılacak. Seçimlerde geniş katılım hedeflediklerini belirten Hacısüleyman, üyelerin listeleri bizzat kontrol etmesini isteyerek cuma akşamı saat 17.00'den sonra listelerin askıdan indirileceğini bildirdi.

SEÇİM SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oy kullanacak oda üyelerinin, askı süresi boyunca üyelik durumlarını ve oy kullanma yetkilerini teyit etmeleri büyük önem taşıyor. Cuma günü mesai bitimine kadar listelerde ismi bulunmayan veya bilgileri hatalı olan üyelerin, gerekli kontrolleri yapmamaları halinde 18 Ekim'deki seçimlerde oy kullanma haklarını kaybetme riski bulunuyor.

Toplantıda gündemdeki konulara da değinen Hacısüleyman, Manisa'da bir okul önünde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Küresel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Hacısüleyman, ABD ile İran arasındaki gerilimin ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve dünyadaki belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. Önceki başkan Ali Bahar dönemini de hatırlatan Hacısüleyman, seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve kırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 50 meclis üyesinin katılmadığı oturumun son bölümünde ise aidat tartışması yaşandı. Meclis üyesi Cumhur Göncü'nün üye aidatlarına yapılan zamları eleştirmesi üzerine bazı üyeler duruma itiraz ederken, Meclis Başkanı Öztürk müdahale edilmemesini isteyerek toplantıyı yönetti.