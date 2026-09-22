Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, La Liga'da Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından eflatun-beyazlı ekip, lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Takımın sergilediği oyun ve teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihleri İspanyol basınında tartışma konusu haline geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de sağ kanat olarak başlayan milli futbolcu Arda Güler, maçın 54. dakikasında kenara alındı. Genç oyuncunun sahadan çıkmasının ardından takımın duran top organizasyonlarında sorumluluğu Mbappe üstlendi.

CADENA COPE YORUMCUSUNDAN ELEŞTİRİ

Cadena COPE yorumcusu Paco González, duran toplarda takımın yetersiz kaldığını belirterek teknik heyeti eleştirdi. González, takımda geçen sezona göre formunu yükselten tek ismin Arda Güler olduğunu savundu. Yorumcu ayrıca, Mbappe'nin tek alternatif olarak kalmasını eleştirirken, Bernardo Silva'nın da yeterince süre almadığını ifade etti.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ NE GÖSTERİYOR?

Paco González, Mourinho'nun kritik maçlarda Arda Güler ve Bernardo Silva'yı aynı anda sahaya sürmekten çekindiğini öne sürdü. Öte yandan, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 349 dakika sahada kalan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistle oynuyor. Toplamda 4 gole doğrudan etki eden genç yetenek, sahada kaldığı yaklaşık her 87 dakikada bir skora katkı vererek istatistiksel anlamda takımın en verimli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.