Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından işletilen Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yeni dönemde kapılarını haftanın yedi günü sanatseverlere açacak. 1996 yılından bu yana kentin kültürel hafızasında önemli bir yer edinen merkez, ulusal ve uluslararası etkinliklerin odak noktası olmayı sürdürecek.

ANSET

Genel Müdürü Canip Can'ın yaptığı açıklamaya göre, AKM'nin Antalya'nın simge mekanlarından biri olarak kent yaşamındaki rolü daha da güçlendirilecek. Can, merkezin geçmişte Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere pek çok köklü organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, burayı dünya çapında bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

CAM PİRAMİT VE AKM BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan AKM ve Cam Piramit Kongre Salonu, yıllar boyunca Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı ana mekanlar oldu. Yeni planlamayla birlikte her iki tesisin de fuar, kongre ve sanat etkinlikleri için daha entegre bir şekilde kullanılması planlanıyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Yenilenen vizyonla birlikte vatandaşların etkinliklere erişimi de dijital platformlar üzerinden kolaylaştırıldı. Sanatseverler; ANSET, AKM ve Cam Piramit Kongre Salonu adına açılan resmi Instagram, Facebook, X, YouTube ve TikTok hesapları üzerinden güncel programları anlık olarak takip edebilecek.