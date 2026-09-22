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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 8 resmi karşılaşmaya çıkan Brezilyalı kaleci, kalesinde 7 gol gördü. Forma giydiği maçların 3'ünde rakiplerine gol izni vermeyen Ederson, milli maç arasını kulüp antrenmanlarına odaklanarak değerlendirecek.

Sarı-lacivertli ekibin milli maçlar nedeniyle verdiği iznin bitmesinin ardından Ederson, İstanbul'da kalarak hazırlıklarına devam edecek. Deneyimli eldiven, çalışmalarını takımın Samandıra'daki tesislerinde sürdürecek.

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, milli maç arası için ülkesinin kadrosuna katılmayacak. A Spor'un aktardığı bilgilere göre Brezilyalı kaleci, milli takımının Avustralya ve Hindistan'a karşı oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde teknik heyetten affını talep etti.

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