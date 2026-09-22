Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, tedavisi olumlu ilerleyen Nijeryalı golcü, milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.

Başakşehir mücadelesinin 33. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen; Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting karşılaşmalarında forma giyememişti. Tedavi sürecinde sona gelinen oyuncunun, 9 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması planlanıyor.

SAKATLIK ÖNCESİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayan Osimhen, sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı. Yıldız oyuncunun dönüşü, Galatasaray'ın hücum hattındaki rotasyonunu yeniden genişletecek.

ROLAND SALLAI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Roland Sallai'nin de tedavisine devam ediliyor. Sallai'nin de tıpkı Osimhen gibi Kasımpaşa maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.