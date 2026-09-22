İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çiftçi, olayda yaralanan 8 öğrencinin sağlık durumu ve saldırıda kullanılan silahın kaynağına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamalara göre, hastanede tedavi altına alınan 8 öğrenciden 3'ünün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 3 öğrencinin ameliyatı devam ediyor. Sağlık durumu iyi olan 1 öğrencinin ise taburcu edildiği bildirildi.

SİLAH ANNEANNENİN ÜZERİNE KAYITLI

Saldırganın silahı nasıl temin ettiğine açıklık getiren Bakan Çiftçi, tabancanın zanlının anneannesine kayıtlı olduğunu ifade etti. Silahın dedenin evinden alındığını belirten Çiftçi, ailelerin alması gereken güvenlik tedbirlerinin altını çizerek, ruhsatlı silahların çocukların ulaşamayacağı güvenli alanlarda muhafaza edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK VE PSİKOLOJİK DESTEK

Olayın tüm idari boyutlarıyla soruşturulduğunu ve olası ihmallerin titizlikle inceleneceğini aktaran İçişleri Bakanlığı, okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları ve metruk binalardaki asayiş denetimlerinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Öğrenciler üzerindeki travmatik etkileri azaltmak amacıyla bölgede görevlendirilen 20 psikososyal destek uzmanının sayısı ise 27'ye yükseltildi. Ayrıca Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları koordinasyonunda okullara yönelik güvenlik planlamalarının yeniden değerlendirildiği aktarıldı.