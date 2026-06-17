Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sinek ve haşere tehlikesine karşı Alanya'da teyakkuza geçti. Turizm sezonunun kalbi konumundaki ilçede, hem vatandaşların hem de bölgeye gelecek misafirlerin mağduriyet yaşamaması adına büyük bir ilaçlama seferberliği başlatıldı.

TURİZM VE HALK SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK HAMLE

Sıcaklık artışlarıyla beraber hızla çoğalma potansiyeli taşıyan sinek popülasyonu, halk sağlığını ve yerel ekonominin can damarı olan turizmi tehdit eden en riskli unsurlar arasında gösteriliyor. Bu büyük riski henüz kriz aşamasına gelmeden ortadan kaldırmak isteyen yetkililer, Alanya'nın dört bir yanında biyolojik ve kimyasal mücadeleye hız verdi. Olası bir istilanın önüne geçmek için ekipler yoğun mesai harcıyor.

EKİPLER SOKAK SOKAK GEZİYOR

Bölgede yürütülen operasyon kapsamında, belediyeye bağlı özel donanımlı ekipler en dar sokaklardan geniş caddelere kadar her noktada görev yapıyor. Alanya sokaklarında aralıksız süren bu hamle, salgın hastalık riskine karşı alınan en güçlü önlem olarak yakından takip ediliyor.



Kaynak: Haber Merkezi