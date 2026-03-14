Bursa’da 2019 yılında yaşandığı belirtilen kaçırma olayının ardından kayıplara karışan bir çocuk, 7 yıl sonra yaşadığı evde sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, babasının Alman annesinden kaçırdığı ifade edilen çocuk, o dönem 1 yaşındaydı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Haberde yer alan bilgilere göre çocuk 2019’da babası tarafından annesinden kaçırıldı. Aradan geçen yıllar boyunca çocuğun izine ulaşılamadı.

ÇÖP EVDE ORTAYA ÇIKTI

7 yıl sonra yapılan tespitte çocuk, Bursa’da “çöp ev” olarak tanımlanan bir evin içinde bulundu. Çocuğun hayatta olduğu bildirildi.

EVİNDEN HİÇ ÇIKARILMADI

Habere göre çocuğun tüm bu süre boyunca evden dışarı çıkarılmadığı öğrenildi. Çocuğun bulunmasıyla birlikte olayın ayrıntıları yeniden gündeme geldi.