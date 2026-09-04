Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde programın çekim sürecinde yaşadığı ve sol bacağının amputasyonuyla sonuçlanan tekne kazısının ardından hukuki mücadele başlattı. Floros, Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve Yunanistan’da programı yayımlayan Skai TV’nin de aralarında bulunduğu taraflara karşı 100 milyon doları aşan tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde temel iddia, yarışmacıların güvenliğini sağlamak için yeterli önlemlerin alınmadığı yönünde.

KAZA SAONA ADASI AÇIKLARINDA YAŞANDI

Floros’un hayatını değiştiren kaza 11 Mayıs’ta Dominik Cumhuriyeti’ndeki Saona Adası açıklarında meydana geldi. Yarışmanın çekimlerine verilen ara sırasında açık denizde zıpkınla balık avlayan Floros’a, bölgeden geçen bir tur teknesinin dıştan takma motorunun pervaneleri çarptı. Ağır yaralanan yarışmacının sol bacağı ampute edilirken sağ ayak bileğinde de ciddi hasar oluştu. Olayın ardından Survivor Yunanistan’ın çekim ve yayın süreci durduruldu.

Kazanın hemen ardından teknedeki bir kişinin uyguladığı turnikenin Floros’un hayatta kalmasında kritik rol oynadığı dava dosyasında aktarıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alınan Floros, daha sonra ileri tedavi amacıyla Miami’ye sevk edildi. Mahkemeye sunulan belgelere göre genç yarışmacı burada 61 gün hastanede kaldı ve birden fazla ameliyat geçirdi.

DAVANIN MERKEZİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VAR

Floros’un dava dilekçesinde yapımcıların, yarışmacıların turist teknelerinin yoğun şekilde kullandığı sularda zıpkınla balık avlamasına izin verdiği, buna karşılık yeterli koruyucu tedbir oluşturmadığı ileri sürüldü. İddialar arasında güvenlik teknelerinin, gözetmenlerin, teknelerin girmesini engelleyecek korumalı alanların ve denizdeki kişileri diğer teknelere gösterecek yeterli uyarı sistemlerinin bulunmadığı yer alıyor. Floros ayrıca aynı sulardaki tekne trafiğinin oluşturduğu risklerin daha önce de bilindiğini savunuyor.

Davalı tarafın sorumluluğu ise yargılama sırasında deliller, tanık anlatımları, güvenlik prosedürleri ve tarafların kazadaki rolü üzerinden değerlendirilecek. Dava dilekçesindeki ihmalkârlık ve diğer hukuki sorumluluk iddiaları şu aşamada Floros ve avukatlarının mahkemeye sunduğu savlardan oluşuyor; bunlar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bulgular değil.

DENİZDE ÇEKİM GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Denizde gerçekleştirilen televizyon ve yarışma çekimleri, karadaki prodüksiyonlardan farklı riskler barındırıyor. Özellikle dalış veya zıpkınla balık avlama gibi katılımcıların su yüzeyinden görülmesini güçleştiren faaliyetlerde, bölgedeki tekne trafiğinin kontrol edilmesi ve sudaki kişilerin görünürlüğünün sağlanması hayati önem taşıyor. Destek tekneleri, gözcüler, şamandıra ve işaretleme sistemleri ile faaliyetin gerçekleştirildiği alanın diğer deniz araçlarından ayrılması, benzer faaliyetlerde riski azaltmak amacıyla kullanılan genel güvenlik yöntemleri arasında bulunuyor.

BÖLGE YOĞUN TURİZM TRAFİĞİYLE BİLİNİYOR

Saona Adası ve Bayahibe çevresi, Dominik Cumhuriyeti’nin deniz turizminin yoğun olduğu bölgelerinden biri. Bölgeye yönelik tekne turları nedeniyle açık sularda farklı büyüklükte çok sayıda turistik deniz aracı faaliyet gösterebiliyor. Bu durum, yüzme, dalış ve zıpkınla balık avlama gibi faaliyetlerde tekne trafiği ile insanların aynı alanı paylaşmasından kaynaklanan risklerin yönetilmesini daha önemli hale getiriyor. Floros’un açtığı davada da bölgedeki yoğun turistik tekne trafiği güvenlik tartışmasının temel unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

KAZANIN ARDINDAN PROGRAM DURDURULMUŞTU

Kazanın hemen ardından Acun Medya olayın ciddi bir kaza olduğunu açıklamış, Floros’a hızlı şekilde yardım sağlandığını ve olayın koşullarının yerel makamlar tarafından araştırıldığını belirtmişti. Skai TV de yarışmacının tedavi ve rehabilitasyon sürecine destek verileceğini duyurmuştu. Survivor Yunanistan’ın sezonu ise kazanın ardından planlandığı şekilde devam etmedi.

100 MİLYON DOLARLIK TALEP MAHKEMEDE DEĞERLENDİRİLECEK

Floros’un başvurusuyla birlikte olay artık yalnızca bir televizyon prodüksiyonu kazası olmaktan çıkarak kapsamlı bir hukuki sorumluluk tartışmasına dönüştü. Mahkemenin önündeki temel meselelerden biri, yapım sürecini yöneten tarafların öngörülebilir risklere karşı yeterli güvenlik tedbirlerini alıp almadığının belirlenmesi olacak. Floros’un talep ettiği 100 milyon doları aşan tutarın ödenip ödenmeyeceğine ise dava süreci sonunda mahkeme karar verecek. Sürecin, özellikle tehlikeli fiziksel faaliyetlerin yer aldığı reality şovlarda yapımcıların yarışmacılara karşı güvenlik yükümlülüklerinin sınırları açısından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.