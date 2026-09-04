Alanya basın camiasının önde gelen isimlerinden Yenialanya.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Enes Subaşı, eşi Melike Subaşı için unutulmaz bir yaş günü organizasyonuna imza attı. Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Subaşı çifti, bu özel günü şehrin popüler ve seçkin mekanlarından Fiaba Brasserie’nin benzersiz manzarası eşliğinde baş başa kutladı.

GÖZ KAMAŞTIRAN DETAY

Mekanın sunduğu üst düzey hizmetle birleşen romantik akşam yemeğinde, şıklık ve zarafet ön plandaydı. Gecenin dikkat çeken en önemli ayrıntısı ise Orkide Çiçekçilik tarafından özenle hazırlanan gösterişli gül buketi oldu. İnce düşünülmüş bu sürpriz, kutlamanın etkisini ve görkemini bir kat daha artırdı.

MUTLULUKLARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Kutlama boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken çift, baş başa geçirdikleri bu anlamlı geceyi bol bol fotoğraf çektirerek hafızalara kazıdı. Bizler de Yeni Alanya ailesi olarak, Melike Subaşı’nın yeni yaşını tebrik ediyor; çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.