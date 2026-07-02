ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 1996 doğumlu S.Ş.'nin Demirtaş Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri de Destek Verdi

Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyona itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi. Operasyonda firari hükümlü S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edilecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, kesinleşmiş hapis cezasının infazı için adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edilmek üzere gönderildi.

Operasyonlar Sürecek

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. KOM ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçe genelindeki operasyonlarına büyük bir kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam ettiği ifade edildi.