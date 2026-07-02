Olay, Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A.A., parkta yaşıtlarıyla tartıştı. Durumu öğrenen babasının amcası H.A., elinde kazmayla çocuğun bulunduğu yere gelerek M.A.A.'ya şiddet uyguladı.

Dehşet Anları Kameraya Yansıdı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde H.A.'nın kolundan tuttuğu çocuğu sert şekilde yere doğru ittiği, ardından havaya kaldırarak yere fırlattığı görülüyor. Düşme sırasında başını yere çarpan M.A.A.'nın acıyla başını tuttuğu anlar da görüntülere yansıdı.

Şüphelinin, "Seni öldürürüm" diyerek çocuğu tehdit ettiği, daha sonra da tokat attığı görülürken, korkuya kapılan M.A.A.'nın ise "Tamam" diyerek karşılık verdiği duyuldu.

Görüntüler Sonrası Gözaltına Alındı

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada ve haberlerde yer almasının ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. H.A. kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çocuğun Sağlık Durumu İyi

Şiddete maruz kalan 10 yaşındaki M.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kamuoyunda büyük tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.