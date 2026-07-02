Olay, sabah saatlerinde Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada bulunan zakkum bitkisinin çiçeğini merak eden Namık Özden, çiçeği çiğnedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Yardım Çağrısını Kendisi Yaptı

Fenalaşan Özden, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden'e ilk müdahale burada yapıldı.

Doktorlara ifadesinde, kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ettiği için yediğini söyleyen Özden'in sağlık durumu kısa sürede ağırlaştı.

Yoğun Bakıma Alındı

Bunun üzerine Özden, ileri tetkik ve tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özden'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, zakkum bitkisinin çiçek, yaprak ve dalları başta olmak üzere tüm bölümlerinin zehirli olduğunu belirterek, bitkinin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Zakkumun içerdiği toksik maddeler, kalp ritim bozukluklarından ciddi zehirlenmelere kadar hayati risk oluşturabiliyor.