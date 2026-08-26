Borsa İstanbul'un para piyasası ve borçlanma araçları pazarlarında gerçekleştirdiği işlemlere yönelik yeni vade kısıtlaması duyuruldu. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, belirtilen pazarlardaki işlemlerin bitiş valörü artık maksimum bir ay ile sınırlandırılıyor.

HANGİ PAZARLARI KAPSAYACAK?

Yeni düzenleme; Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı, Taahhütlü İşlemler Pazarı ve Borsa İstanbul Para Piyasası'nı doğrudan kapsıyor. Söz konusu pazarlarda işlem yapan yatırımcılar ve kurumlar, belirlenen yeni vade takvimine uymakla yükümlü olacak. Prosedürlerdeki bu değişiklikler, 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.

PİYASALARA ETKİSİ NE OLACAK?

Finansal işlemlerde standartlaşmayı artırması beklenen bu kısıtlama, piyasalardaki kısa vadeli nakit akışını ve likidite yönetimini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Borsa İstanbul'un hayata geçirdiği prosedür güncellemeleri, sistemik risk yönetimini destekleyen yapısal bir düzenleme niteliği taşıyor.