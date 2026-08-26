Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Şenliği, 27 Ağustos Perşembe günü saat 18.30'da başlıyor. Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi No: 77 adresindeki etkinlik alanında yapılacak organizasyon, ilçe sakinlerine ücretsiz olarak kapılarını açacak.

"Hareket et, eğlen, keşfet!" sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte, katılımcılar birçok farklı branşı aynı anda deneme imkanı bulacak. Kurum yetkililerinin aktardığına göre, şenlik alanında cimnastik, taekwondo, basketbol, voleybol ve tenis gibi spor dalları için özel deneyim alanları oluşturulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN HANGİ AKTİVİTELER VAR?

Organizasyon yetişkinlerin yanı sıra çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek içerikler de barındırıyor. Alana kurulacak şişme oyun parkurları ve ahşap zeka ile beceri oyunları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunacak.

Doğa ile iç içe planlanan programda çeşitli sürpriz etkinlikler ve stantlar da yer alacak. Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen şenlik, her yaş grubundan katılımcıyı bekliyor.