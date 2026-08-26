FENERBAHÇE altyapısından yetişen ve genç yaşta Avrupa’ya transfer olan Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akdeniz ekibi, Ömer Faruk Beyaz için “Ailemize hoş geldin Ömer Faruk Beyaz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN STUTTGART’A GİTMİŞTİ

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübün gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmişti. Genç oyuncu, 2021 yılında Fenerbahçe’den ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a transfer oldu.

Stuttgart formasıyla 2021-2022 sezonunda 5 karşılaşmada görev yapan Beyaz, daha sonra gelişimini sürdürmek amacıyla farklı takımlarda kiralık olarak forma giydi.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart’ın ardından Magdeburg ve Hatayspor’da kiralık olarak görev yaptı. Daha sonra 2024-2025 sezonunun başında İstanbul Başakşehir’e bonservisiyle transfer oldu.

Başakşehir’de yaklaşık 1,5 sezon geçiren genç futbolcu, kariyerinin bir sonraki bölümünde Esenler Erokspor’a geçti.

EROKSPOR’DA 20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Esenler Erokspor forması giyen Ömer Faruk Beyaz, toplam 20 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçların 10’una ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, sezonu 1 gol ve 1 asistlik katkıyla tamamladı.

YENİ HEDEF ANTALYASPOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Ömer Faruk Beyaz, yeni sezonda Antalyaspor formasıyla mücadele edecek. Genç futbolcunun orta sahadaki teknik kapasitesi ve oyun kurucu özellikleriyle Akdeniz ekibine katkı sağlaması bekleniyor.