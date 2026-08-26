A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki yolculuğuna Almanya karşılaşmasıyla devam ediyor. A Grubu’nda çıktığı ilk üç mücadeleden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, dördüncü maçında Almanya karşısında sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Almanya karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları’nın Almanya ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3’TE 3 YAPTI

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk karşılaşmasında Letonya’yı 3-0 mağlup eden milliler, ikinci maçta Slovenya karşısında 3-1 galip geldi.

Üçüncü karşılaşmasında Macaristan’ı da 3-0 geçen Filenin Sultanları, böylece üç maç sonunda üç galibiyete ulaşarak üst tura çıkmayı garantiledi.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Almanya karşısında da kazanmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, hem namağlup serisini devam ettirmeyi hem de grup liderliği yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Milliler, Almanya karşılaşmasının ardından grup etabındaki son maçını 28 Ağustos’ta Polonya ile oynayacak.