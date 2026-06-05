İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Karakuş ailesi, 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş'un evde olmadığını fark edince çevrede arama çalışması başlattı. Kısa sürede mahalle sakinleri de aramalara katıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında küçük çocuk, mahallede bulunan sulama havuzunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alim Eray Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

YALOVA'DA KAYIP ÇOCUKTAN ACI HABER

Yalova'da yaşanan olayda ise vatandaşlar, Akasya Plajı kıyısında bir çocuk cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, bulunan cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğu tespit edildi.

Savcılık ve polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çocuğun ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

İki farklı kentte yaşanan bu olaylar, aileleri ve yakınlarını yasa boğarken, yetkililer her iki dosyada da soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.