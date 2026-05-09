ABD çıkışlı “Caribbean Princess” adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan norovirüs salgınında 115 kişi etkilendi. CDC, gemide olağanüstü temizlik ve izolasyon süreci başlatıldığını duyurdu.

Son dönemde kruvaziyer gemilerinde peş peşe ortaya çıkan salgın vakalarına bir yenisi daha eklendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Caribbean Princess” adlı yolcu gemisinde görülen norovirüs salgını nedeniyle toplam 115 kişinin hastalandığını açıkladı.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre virüsten 102 yolcu ile 13 mürettebat etkilendi. Salgının, geminin 28 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Karayipler seferi sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEMİDE

Florida’daki Fort Lauderdale limanından hareket eden dev kruvaziyer gemisinde toplam 3 bin 116 yolcu ve 1131 mürettebatın bulunduğu açıklandı.

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyrine devam eden geminin bir sonraki durağının Dominik Cumhuriyeti’ndeki Puerto Plata limanı olduğu belirtildi. Geminin 11 Mayıs’ta Florida’daki Port Canaveral limanına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

GEMİDE ACİL ÖNLEMLER ALINDI

CDC, salgının ardından gemide geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Virüs belirtileri gösteren yolcuların izole edildiği ve laboratuvar incelemeleri için numune toplandığı bildirildi.

Princess Cruises şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemide “sınırlı sayıda yolcuda hafif mide-bağırsak rahatsızlığı görüldüğü” ifade edildi.

Şirket ayrıca geminin Florida’ya dönüşünün ardından detaylı temizlik sürecinden geçirileceğini açıkladı.

HANTAVİRÜSLE BAĞLANTISI YOK

Yetkililer, Caribbean Princess gemisindeki vakaların daha önce başka bir kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs vakalarıyla bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı.

Ancak kısa süre içinde farklı gemilerde ortaya çıkan salgın haberleri, özellikle sık seyahat eden yolcular arasında yeni bir sağlık endişesi oluşturdu. CDC verilerine göre bu olay, 2026 yılı içinde kruvaziyer gemilerinde bildirilen dördüncü mide-bağırsak salgını olarak kayıtlara geçti.

NOROVİRÜS NEDİR?

Halk arasında “mide gribi” olarak da bilinen norovirüs, oldukça bulaşıcı bir mide-bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor.

Virüs genellikle şu belirtilerle ortaya çıkıyor:

• Kusma

• Sulu ishal

• Mide krampları

• Halsizlik

• Bulantı

Uzmanlara göre belirtiler virüsle temastan sonraki 12 ila 48 saat içinde başlıyor. Çocuklarda kusma daha sık görülürken yetişkinlerde ishalin daha baskın olduğu ifade ediliyor.

UZMANLARDAN EL HİJYENİ UYARISI

Sağlık uzmanları, norovirüsün özellikle kruvaziyer gemileri, oteller ve kapalı yaşam alanlarında çok hızlı yayılabildiğini belirtiyor.

Virüsün bazı dezenfektanlara karşı direnç gösterebildiğine dikkat çeken uzmanlar, sabun ve suyla el yıkamanın büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Norovirüse karşı özel bir antiviral tedavi bulunmuyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve çocuklarda sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.