Milli Savunma Bakanlığı’nda dikkat çeken görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine 33 yaşındaki Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, mevcut genel müdür Mehmet Avcı görevden alındı. Boşalan koltuğa ise Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaymakamlık yapan Zikrullah Erdoğan atandı.

Henüz 33 yaşında olan Erdoğan’ın üst düzey bürokratik göreve getirilmesi Ankara kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle genç yaşta yapılan bu atama, kamu yönetiminde yeni kuşak bürokratların yükselişi olarak değerlendirildi.

ATAMA SONRASI İLK MESAJINI PAYLAŞTI

Atama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zikrullah Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e teşekkür etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e şükranlarımı sunuyorum.”

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Zikrullah Erdoğan, eğitim hayatını büyük ölçüde Rize’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erdoğan, aynı dönemde çift anadal yaparak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de bitirdi.

Üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Erdoğan, kısa süre Halkbank bünyesinde çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine başladı.

TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDE GÖREV YAPTI

Meslek hayatı boyunca birçok ilde görev yapan Erdoğan; Rize’de staj sürecini tamamladıktan sonra Kırklareli Pınarhisar’da kaymakam refikliği yaptı. Daha sonra Aksaray Ağaçören’de kaymakam vekili olarak görev aldı.

Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlayan Erdoğan, yurt dışı eğitimi kapsamında İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

2020-2022 yılları arasında Isparta Uluborlu Kaymakamlığı görevini yürüten Erdoğan, ardından Şanlıurfa Halfeti Kaymakamlığı görevine getirildi. Son olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Çınar Kaymakamı olarak atanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Zikrullah Erdoğan’ın iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.