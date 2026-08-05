UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur kapısını aralamak isteyen Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında taraftarının önüne çıkıyor.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe, Kadıköy’de avantajlı bir skor elde ederek 11 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak rövanşa güçlü bir şekilde gitmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100’de

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak.

Heyecan dolu mücadele TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TV100’ün canlı yayın platformu üzerinden de takip edebilecek.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı nasıl izlenir?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, saat 21.00’den itibaren TV100 ekranlarına gelecek canlı yayını takip edebilecek.

Uydu alıcısında TV100 bulunmayan izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini televizyonlarının manuel kanal arama bölümüne girerek yayına ulaşabilecek.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe

Mert, Semedo, Skriniar, Aké, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Talisca.

Sturm Graz

Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

Rekabette üçüncü randevu

Fenerbahçe ile Sturm Graz, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmişti.

Sarı-lacivertliler, Avusturya’daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Kadıköy’de oynanan rövanşta ise 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

Sturm Graz, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Türk takımlarına karşı yedinci resmi maçına çıkacak. Avusturya temsilcisi daha önce Galatasaray ile de dört kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Avrupa’da 303. kez sahada

Sturm Graz maçı, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 303. resmi karşılaşması olacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında daha önce oynadığı 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 411 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 45. maçına çıkacak. Temsilcimiz, daha önce oynadığı 44 eleme karşılaşmasında 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

TV100 HD frekans bilgileri

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını TV100’den canlı ve şifresiz izlemek isteyenler için uydu bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11837

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 2/3

Frekans bilgileri televizyonun manuel kanal arama menüsüne girilerek TV100 HD yayını bulunabilir.