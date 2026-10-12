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Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik tarafından verilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bardağı fırlattığı belirlenen E.S. gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş tribünlerinde bulunan E.S.'nin sahaya fırlattığı pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kocaelispor'un golünün ardından meydana geldi.

Kocaelispor'un gol atmasının ardından tribünde bulunan Beşiktaş taraftarı E.S.'nin sahaya pet su bardağı fırlattığı, bardağın Kocaelisporlu futbolcuya isabet ederek yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında 11 Ekim 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olay yargıya taşındı.

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