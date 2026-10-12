Beşiktaş ile Kocaelispor arasında 11 Ekim 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olay yargıya taşındı.
Kocaelispor'un gol atmasının ardından tribünde bulunan Beşiktaş taraftarı E.S.'nin sahaya pet su bardağı fırlattığı, bardağın Kocaelisporlu futbolcuya isabet ederek yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
GOL SONRASI TRİBÜNDEN SAHAYA BARDAK FIRLATILDI
Edinilen bilgilere göre olay, Kocaelispor'un golünün ardından meydana geldi.
Beşiktaş tribünlerinde bulunan E.S.'nin sahaya fırlattığı pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİ TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bardağı fırlattığı belirlenen E.S. gözaltına alındı.
Şüpheli taraftar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Savcılıkta ifadesi alınan E.S., kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik tarafından verilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.