BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, uzun bir aranın ardından yeniden EuroLeague sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Wildcard davetiyle 2026-2027 sezonunda Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizasyonuna dahil olan siyah-beyazlı ekip, ilk hafta mücadelesinde Valencia Basket’i ağırlayacak.

13 yıllık EuroLeague özlemini sona erdirecek karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların heyecanı da artmış durumda. İstanbul’da oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak sezona galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague ilk hafta karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

Mücadeleye İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Beşiktaş-Valencia karşılaşmasının hava atışı Türkiye saatiyle 20.00’de yapılacak.

EuroLeague’e dönüşünü kendi taraftarı önünde gerçekleştirecek Beşiktaş, güçlü İspanyol ekibi karşısında ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen basketbolseverler ise S Sport Plus üzerinden maçı izleyebilecek.

Her iki yayın seçeneğinin de abonelik kapsamında olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ 13 YIL SONRA EUROLEAGUE’DE

Siyah-beyazlı ekip, EuroLeague’de son olarak 2012-2013 sezonunda mücadele etmişti. Aradan geçen 13 yılın ardından yeniden organizasyona dönen Beşiktaş, sezonun ilk haftasında taraftarıyla buluşacak.

Beşiktaş’ın EuroLeague’e dönüş karşılaşması olması nedeniyle Valencia maçı, kulüp ve taraftarlar açısından ayrı bir önem taşıyor.

İLK HEDEF GALİBİYET

Yeni sezonda EuroLeague’de yeniden kalıcı olmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip için Valencia karşılaşması ilk ciddi sınav olacak.

İspanya basketbolunun önemli temsilcilerinden Valencia karşısında alınacak olası bir galibiyet, Beşiktaş adına hem moral hem de sezona iyi bir başlangıç açısından büyük önem taşıyacak.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖN PLANDA

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadelede Beşiktaş taraftarının tribünleri doldurması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, uzun süren EuroLeague hasretinin ardından Avrupa sahnesine taraftarı önünde çıkacak.