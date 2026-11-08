F5Haber'in aktardığına göre, Türkiye'de 2017 yılından bu yana erişim engeli bulunan Booking.com gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesine zemin hazırlayacak yeni bir adım atıldı. Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündemine geliyor.

Düzenleme, dev dijital platformların Türkiye pazarında yasal olarak yer alabilmesi için belirli denetim ve lisans şartlarını zorunlu kılıyor. İlgili bakanlıktan alınması gerekecek olan izin belgesinin bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve belgelerin 2 yıl geçerli olacağı açıklandı.

Ayrıca, yabancı platformların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) on binde 7,5 oranında turizm payı ödemesi öngörülüyor. Bu payın hesaplanmasında dijital hizmet vergisinin matrahı dikkate alınacak.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kanun teklifinin yasalaşması, 5 milyon TL'lik bedeli ödeyen platformların anında faaliyete başlayacağı anlamına gelmiyor. Mevcut erişim engelinin tamamen kaldırılması için, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilgili hukuki ve idari süreçlerin de tamamlanması gerekecek.

YENİ DÜZENLEME SEKTÖRDE NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Söz konusu yasal çerçevenin asıl amacı, yabancı platformları Türk hukukuna ve vergi sistemine dahil etmek. Bu adımın, yıllardır yerli seyahat acenteleri ile yabancı platformlar arasında süregelen kayıt dışı faaliyet ve haksız rekabet tartışmalarını standart bir lisanslama modeliyle çözüme kavuşturması bekleniyor.