Beşiktaş, ara transfer döneminin başından beri kadrosuna katmak istediği Wolverhampton'ın stoperi Emmanuel Agbadou için yeniden harekete geçti.

Siyah beyazlıların, geçtiğimiz günlerde görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından İngiliz kulübüyle tekrar temas kurduğu ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Haber detayında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Fildişi Sahilli stoperin transferini bu akşam saatlerine kadar noktalamak istediği belirtilirken, Wolverhampton ile ödeme detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Fransız L'Equipe gazetesinden Loic Tanzi'nin haberine göre; Wolverhampton, 18 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Agbadou'nun transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.