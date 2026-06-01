CHP'de genel başkanlık koltuğunun mahkeme kararıyla el değiştirmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Ekrem İmamoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda, yaşanan krize ve önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, parti yönetiminin delegelerin iradesi yerine yargı müdahalesiyle belirlenmesini eleştirdi. Bu durumu 'siyasi kayyımlık' olarak tanımlayan İmamoğlu, sandıktan çıkmayan bir yetkinin mahkeme koridorlarında aranmasının ahlaken ve siyaseten meşru olmadığını aktardı. Süreci 'dahili bedhah kayyım' sözleriyle özetleyen İmamoğlu, partiyi dışarıdan yıkamayanların içeriden teslim almaya çalıştığını öne sürdü.

YENİ BİR PARTİ Mİ KURULACAK?

Röportajda İmamoğlu'na, olası bir yeni parti kurma senaryosu da soruldu. 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız' ifadelerini kullanan İmamoğlu, asıl hedeflerinin Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP çatısı altında ilerlemek olduğunu bildirdi. Ancak hukukun ve delege iradesinin yok sayılması halinde, milletle birlikte yürünecek her yolun meşru olacağının altını çizdi.

CHP'DEKİ LİDERLİK KRİZİNİN PERDE ARKASI

Son dönemde ana muhalefet partisinde mahkeme kararları üzerinden şekillenen yönetim tartışmaları, siyaset sahnesinde geniş yankı buluyor. Yargı müdahalesinin parti içi demokrasiye etkisi kamuoyunda tartışılırken, İmamoğlu'nun 'CHP'nin genel merkezi artık meydanlardır' çıkışı, muhalefet tabanında yeni bir siyasi hareketlenme sinyali olarak görülüyor.

Ayrıca İmamoğlu'nun geçmişte Kılıçdaroğlu için kullandığı iddia edilen 'Beni betona gömmek istiyor' sözlerine de değinildi. İmamoğlu, bu eleştiriyi doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelterek, asıl hedefin cumhuriyeti ve adaleti betona gömmek olduğunu savundu. Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan İmamoğlu, önemli olanın cumhuriyetin geleceğini korumak olduğunu sözlerine ekledi.