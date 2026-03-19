Ramazan Bayramı öncesi hediyelik çikolata ve şeker alışverişi hız kazanırken, uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Özellikle artan talep ile birlikte piyasada farklı kalite ve fiyatlarda ürünlerin yer alması, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesini zorunlu kılıyor.

FİYATLAR GENİŞ ARALIKTA

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı, bayram şekeri fiyatlarının kilogram bazında 200-300 TL bandında olduğunu belirtti. Çikolatalarda ise kaliteye göre fiyatların 400 TL’den başlayıp 700 TL’nin üzerine çıktığını, hediyelik kutu çikolataların ise 1000-1500 TL seviyelerine ulaşabildiğini söyledi.

“AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN”

Buğdaycı, tüketicilere önemli uyarılarda bulunarak, açıkta satılan, ambalajsız ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ürün etiketinde üretici firma, adres, içerik ve son tüketim tarihi bilgilerinin mutlaka yer alması gerektiğini ifade etti.

SAKLAMA KOŞULLARI KRİTİK

Çikolata alırken kakao oranı, kullanılan yağ türü ve saklama koşullarının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlerde kalite kaybı ve sağlık riski oluşabileceği belirtildi.

UZMANDAN AFLATOKSİN UYARISI

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu ise özellikle açıkta satılan ürünlerde ciddi riskler olduğuna dikkat çekti. Boyu, fındık ve fıstık gibi ürünlerde aflatoksin riski bulunduğunu belirterek, ucuz ürün tercihinin sağlık açısından tehlike oluşturabileceğini söyledi.

YEREL ESNAF VURGUSU

Bayram alışverişlerinde güvenilir ve bilinen esnafın tercih edilmesi gerektiğini belirten Buğdaycı, bu sayede hem kaliteli ürünlere ulaşılacağını hem de yerel üreticinin destekleneceğini ifade etti.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, vatandaşların şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı veya CİMER üzerinden bildirebileceğini hatırlatarak, tüketicilerin de bilinçli hareket etmesinin gıda güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.