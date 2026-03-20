Türkiye’nin birçok kentinde bayram nedeniyle şehitliklerde yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybeden aileler, bayram gününde şehit mezarlarının başına giderek ziyaret gerçekleştirdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ziyaretlerde kimi aileler Kur’an-ı Kerim okudu, kimi de ellerini açarak dua etti. Şehitliklerde yaşanan bu buluşmalarda, bayramın sevinci hüzünle iç içe geçti.

TÜRKİYE GENELİNDE ZİYARETLER

Farklı illerde aynı duyguyla bir araya gelen şehit yakınları, bayramı şehitliklerde karşıladı. Mezarlık ziyaretleri sırasında dualar edilirken, şehitlerin anısı bir kez daha yad edildi.