Uzun bir aranın ardından YouTube’a geri dönen Enes Batur, hakkında ortaya atılan kazanç iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan “24 saatte 6 milyon TL kazandı” söylemleri üzerine konuşan Batur, gerçek gelirini açıkladı.

“HAYATTAYIM” VİDEOSU REKOR KIRDI

Batur’un yayınladığı “Hayattayım” adlı video kısa sürede büyük ilgi gördü ve 10 milyon izlenmeye ulaştı. Video sonrası takipçi sayısında da ciddi artış yaşandı.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Bazı sosyal medya hesaplarında, Batur’un izlenme, bağış ve sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 6 milyon TL kazandığı iddia edildi. Bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

“BÜYÜK BİR YALAN DOLAŞIYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Batur, “Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor” diyerek iddiaları yalanladı. Bağışlara da değinen Batur, “Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim” ifadelerini kullandı.

ABONE SAYISI HIZLA ARTTI

Yeni videosunun ardından 800 bin yeni abone kazandığını açıklayan Batur, YouTube’a dönüşünün beklediğinden daha büyük ilgi gördüğünü belirtti.