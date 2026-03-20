Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bayram tatili süresince İstanbul’da yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Açıklamaya göre kentte tatil boyunca yağış beklenirken, İstanbul’la birlikte Güney Marmara için “kuvvetli sağanak” uyarısı yapıldı.

RİSKLER: SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMA

Yetkililer, beklenen yağışların özellikle kısa sürede etkisini artırması halinde olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Uyarıda; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı ulaşımda aksamalar gibi riskler öne çıkarıldı.

VATANDAŞA “TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI

MGM, bayram yoğunluğunun yaşandığı günlerde olası sorunların büyümemesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli hareket etmesini istedi. Yağışla birlikte rüzgarın da etkili olabileceği belirtilirken, sürücülerin ve dışarıda bulunacakların uyarıları yakından takip etmesi gerektiği vurgulandı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

İstanbul ve Güney Marmara’ya yönelik kuvvetli sağanak uyarısı, bayram döneminde seyahat planı yapan Alanyalılar açısından da önem taşıyor. Yetkililerin işaret ettiği ulaşımda aksama riski nedeniyle, yola çıkacakların güncel meteorolojik duyuruları kontrol etmesi öneriliyor.