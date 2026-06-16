Antalya Emniyet Müdürlüğü kaynaklarının aktardığına göre, Alanya'nın Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, ara sokaklarda şüpheli hareketler sergileyen bir motosikleti durdurarak arama yaptı.

Durdurulan araçta bulunan E.İ. ve B.C. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve taşıdıkları çantalarda detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 4 kilo 178 gram macun esrar (reçine esrar) tespit edilerek muhafaza altına alındı.

ADLİ SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

Uyuşturucu maddelere el konulmasının ardından E.İ. ve B.C., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOTOSİKLETLİ TİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya gibi dar sokakların ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde, Motosikletli Polis Timleri suçla mücadelede kritik bir avantaj sağlıyor. Saray Mahallesi gibi merkezi noktalarda motorize ekiplerin hızlı müdahale kapasitesi, uyuşturucu sevkiyatı ve benzeri yasadışı faaliyetlerin önüne geçilmesinde caydırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Emniyet güçlerinin ilçe genelindeki rutin denetimlerinin halkın huzuru için aralıksız süreceği bildirildi.