Macaristan’ın kuzeydoğusunda bulunan Tiszaújváros kentindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Budapeşte merkezli enerji şirketi MOL Group’a ait tesiste yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Olası kimyasal risklere karşı mobil laboratuvar ünitesi de bölgede çalışma başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaştığı belirtilirken, ambulans helikopterlerin de devreye alındığı bildirildi. Yaralanan çalışanların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Yetkililer, tesis çevresinde geniş güvenlik çemberi oluştururken, patlamanın ardından bölgede kontrollü tahliye çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Macaristan Başbakanı Péter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Başbakan Magyar ayrıca Enerji Bakanı ile MOL Group yöneticilerinin olay yerine hareket ettiğini duyurdu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik ekiplerin incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkenin en büyük petrokimya komplekslerinden biri olarak gösterilen tesiste meydana gelen patlamanın sebebinin belirlenmesi için teknik soruşturma başlatıldı.

Uzman ekiplerin olay yerinde güvenlik ve çevresel risk analizlerini sürdürdüğü belirtilirken, tesis çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı.