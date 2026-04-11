İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede Barcelona, ezeli rakibi Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Camp Nou’da oynanacak derbi, hem zirve mücadelesi hem de şehir rekabeti açısından büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde form grafiğini yükselten Barcelona, özellikle iç sahadaki yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Katalan ekibi, taraftarı önünde hata yapmadan liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan Espanyol, uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. Orta sıralarda yer alan konuk ekip, derbi atmosferini fırsata çevirerek sürpriz bir sonuç almayı amaçlıyor.

İlk yarıda kaybettiği maçın rövanşını almak isteyen Espanyol, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun planıyla sahaya çıkacak.

Tarih: 11 Nisan Cumartesi

Saat: 19.30 (TSİ)

Stadyum: Camp Nou

Yayın: S Sport, S Sport Plus

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; E. Garcia, Gavi; Yamal, F. Lopez, Olmo; F. Torres

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez