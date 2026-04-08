Barcelona - Atletico Madrid maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 22:00'de oynanıyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Spotify Camp Nou'nde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Mücadele Spotify Camp Nou'nde oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

Barcelona'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Karşılaşma tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak. Yayın hakları gereği maç bu kanaldan takip edilebilecek.

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

BARCELONA VE ATLETICO MADRID FORM DURUMU

Barcelona: Son 5 maçta 5 galibiyet elde etti.

Atletico Madrid: Son 5 maçta 5 mağlubiyet kaydetti.

Lig sıralamasında Barcelona 0 puan, Atletico Madrid ise 0 puanla mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Barcelona cephesinde öne çıkan isimler: Robert Lewandowski, Pedri, Jules Koundé. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Atletico Madrid cephesinde dikkat çeken oyuncular: Antoine Griezmann, Jan Oblak, Rodrigo de Paul. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

Barcelona kanadında Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Atletico Madrid tarafında ise Pablo Barrios, Cardoso, Jan Oblak, Pubill, Mendoza sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Son 5 karşılaşmada Barcelona 3, Atletico Madrid 1 galibiyet elde etti.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Barcelona, Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ağırlıyor. Barcelona son maçında Atletico'yu 2-1 yenerek formda olduğunu gösterdi. Atletico ise son üç maçında mağlubiyet aldı ve bu maçta toparlanmayı hedefliyor.

Tüm gözler artık sahaya çevrildi. Hakem düdüğüyle birlikte futbolseverler heyecanlı bir karşılaşma izlemek için hazırlanıyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.